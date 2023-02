Vicenza. Attacco hacker alle Acciaierie Beltrame. L'azienda: «Stiamo verificando se sono stati compromessi dati»

VICENZA - Il gruppo vicentino dell'acciaio Beltrame ha reso noto oggi di essere stato vittima di un attacco informatico lo scorso 11 febbraio, e di avere immediatamente attivato i protocolli di sicurezza. «Una task force dedicata, con il supporto di esperti di cybersecurity - si legge nella nota aziendale - ha intrapreso ogni azione volta a minimizzare l'impatto, identificare le cause e adottare le azioni risolutive. È in corso un'indagine per verificare se siano stati compromessi dati personali».

Afv Acciaierie Beltrame spa ha inviato una notifica preliminare di data breach al Garante per la Protezione dei Dati Personali, e ha predisposto quanto necessario per effettuare la denuncia alle autorità competenti.