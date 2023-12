Tentato assalto al portavalori carico d'oro collegato al gruppo di vigilanza Battistolli: sparati colpi per fermarlo

VICENZA - Trasportava oro il portavalori protagonista di un tentativo di assalto stamani, 4 dicembre, poco dopo le 6 sulla A4, all'altezza di Romentino (Novara). Per fermare il furgone, a quanto si apprende, sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco, ma sembra non indirizzati contro il furgone, bensì in aria. Il portavalori, collegato al gruppo di vigilanza Battistolli di Vicenza, aveva a bordo due persone, ovvero l'autista e un'altra guardia giurata.