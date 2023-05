Arrestato giovane incensurato con due chili di droga. Trovate anche sigarette elettroniche alla cannabis

VICENZA - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno intensificato la propria azione di contrasto ai traffici illeciti e allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti su tutta la provincia berica, mettendo in campo numerosi controlli presso stazioni, aree parcheggio, punti di ritrovo, caselli autostradali e nei pressi dei principali plessi scolastici provinciali. Gli interventi eseguiti sul territorio, in particolare, hanno portato all'arresto di un giovane italiano incensurato, residente a Altavilla Vicentina, trovato in possesso di oltre 1 kg. di hashish occultato a bordo della propria autovettura, nei pressi del parcheggio di un ristorante dello stesso centro cittadino.

Le operazioni condotte da una pattuglia impegnata nel controllo del territorio, supportata da colleghi del Reparto e dell'unità cinofila di Vicenza, hanno portato poi al rinvenimento e al sequestro, presso l'abitazione del ragazzo ad Altavilla, di un ulteriore chilo di marijuana e del materiale necessario per taglio e confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione, un coltello con tracce di stupefacenti e 2 telefoni cellulari. È stato, peraltro, effettuato, per la prima volta nella provincia berica, da parte dei militari del Gruppo di Vicenza, il sequestro di 15 sigarette elettroniche del valore di circa 2.000 euro contenenti Thc, somiglianti in tutto e per tutto alle normali sigarette oggi in commercio, ma contenenti il principio attivo della cannabis e, quindi, vietate nel nostro Paese.