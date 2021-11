Studente di ingegneria crea l'app per gestire il volontariato nelle emergenze

BASSANO - Si chiama “Bassano emergenze”, è l'app sviluppata da Filippo Tiberio, studente universitario al primo anno di ingegneria informatica ed ex alunno dell’Itis Fermi di Bassano, sotto la supervisione del professor Davide Napolitano. L'applicazione è stata presentata in municipio come uno strumento utile alla gestione dei volontari delle numerosi associazioni bassanesi che, in un prossimo futuro, potrà essere utilizzato anche per facilitare le operazioni sul campo durante le emergenze, a partire dal raggruppamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della città.

In sala Ferracina la sindaca Elena Pavan e l’assessore Andrea Zonta hanno incontrato lo studente Filippo Tiberio, alcuni rappresentanti del coordinamento Bassano Emergenze e dell’ ITis Fermi.