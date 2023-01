10eLotto bacia il Veneto: tre vincite per 66.510. A Valdagno il premio più alto da 50mila euro

PADOVA - VICENZA - TREVISO - Il 10eLotto premia il Veneto dove sono state centrate tre vincite per un totale di 66.510 euro. Come riporta Agipronews, a più alta arriva da Valdagno, in provincia di Vicenza, dove è stato realizzato un 9 Oro da 50mila euro. A Castello di Godego, in provincia di Treviso, sono stati vinti 9mila euro con un 3, mentre a Piombino Dese, in provincia di Padova, è stato indovinato un 6 Extra da 7.510 euro. Il primo concorso dell’anno del 10eLotto ha distribuito 29,6 milioni di euro in tutta Italia.