Voragine blocca la sfilata dei carri: troppo pesanti, la strada cede

VERONA - Sfilata dei carri di Carnevale interrotta a Verona stasera, a causa di una voragine che si è aperta lungo il percorso. Uno dei carri - che rappresentava la serie Netflix 'La casa di carta, è finito dentro la buca che si è formata sulla carreggiata, fortunatamente senza danni o feriti. La Polizia locale è stata però costretta a far uscire in retromarcia i rimanenti carri dal centro storico cittadino, per farli infine arrivare a San Zeno. Tra le ipotesi del danneggiamento vi è quello di un eccessivo peso dei carri, che ha fatto cedere la strada. Ultimo aggiornamento: 21:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA