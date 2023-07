Veronafiere "archivia" il Covid: fatturato a 107 milioni. Calendario tornato a pieno regime

VERONA - L'assemblea dei soci di, riunita questa sera, 4 luglio 2023, in seduta ordinaria, ha approvato il bilancio 2022 della Spa e ha preso visione dei risultati relativi ai primi mesi del 2023. Si evidenzia il trend positivo dell'esercizio passato con il fatturato della Fiera di Verona che riallinea il benchmark pre-Covid a fronte di un, nonostante l'andamento incerto del primo trimestre 2022 ancora segnato da alcuni spostamenti di manifestazioni, con conseguenti maggiori oneri per la riorganizzazione. Il bilancio 2022 del Gruppo supera i numeri prima della pandemia si attesta a(80,7 quelli della capogruppo Veronafiere Spa), in crescita del 2,1% sul 2019, ultimo anno di riferimento, e un Ebitda di 17,7 milioni (11,6 quello di Veronafiere Spa), in aumento del 22,5% sul 2019.