Motor Bike alla Fiera, stuntman piomba con l'auto su una panchina: dieci spettatori feriti. Sospese le esibizioni

VERONA - Grave incidente oggi, 19 gennaio 2024, poco dopo le 13,30, alla fiera Motor Bike Expo di Verona. Uno stuntman alla guida di un’auto è finito su una panchina dove c’erano degli spettatori. Dieci i feriti, tre dei quali in modo lieve e gli altri portati in ospedale con codice giallo. Sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 con 5 ambulanze assieme a Polizia e Carabinieri. Sospese le esibizioni che erano in programma.

Ultimo aggiornamento: 15:33

