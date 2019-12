Verona-Roma 0-1 diretta Kluivert firma il vantaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verona e Roma si affrontano questa sera nel posticipo domenicale delle ore 20.45. Gli scaligeri, dopo il successo della scorsa settimana sulla Fiorentina, giocano nuovamente di fronte ai propri tifosi e cercano un nuovo risultato di prestigio per sognare un avvicinamento alle prime posizioni della classifica, mentre i giallorossi, 3-0 sul Brescia domenica scorsa, vogliono mettere pressione al Cagliari impegnato domani sera contro la Sampdoria nella lotta per la conquista del quarto posto.(3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Bocchetti, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All.:Juric(4-1-4-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca: Guida di Torre Annunziata