Pestaggi e risse, arrestati marocchino e russo: picchiano anche gli agenti

VERONA - Un marocchino di 37enne anni e un 24enne originario della Russia sono stati arrestati dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona con l'accusa di resistenza. I due uomini sono stati sono stati intercettati dai poliziotti in momenti diversi a seguito di segnalazione da parte dei cittadini. Nel primo intervento, avvenuto la scorsa notte, il magrebino ha picchiato un agente durante un controllo in una stazione di servizio: l'uomo è risultato irregolare sul territorio nazionale e un attesa del trasferimento ad un Cie (Centro di identificazione ed espulsione), il giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Il cittadino russo invece è finito in manette nel corso di una violenta lite in un condominio. I poliziotti, allertati dai vicini, hanno trovato il giovane visibilmente alterato e con il volto ed una mano insanguinati. L'uomo ha aggredito anche gli agenti e alla fine è stato bloccato e arrestato. Dalle indagini è emerso che le lesioni riportate dal 24enne erano state auto-inflitte.

