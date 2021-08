L'Ulss sospende 7 dipendenti No vax: un dirigente e 6 operatori sanitari

VERONA - Sospesi oggi, 9 agosto, dalle mansioni 7 dipendenti dell’Ulss 9 Scaligera risultati «inequivocabilmente inadempienti» all’obbligo vaccinale. Lo ha comunicato in serata la direzione generale dell'Unità socio sanitaria veronese. I 7 dipendenti sospesi sono un dirigente medico e 6 operatori del comparto. In questi stessi giorni l’Ulss 9 sta vagliando altre posizioni di dipendenti che non si sono ancora sottoposti all'obbligo di vaccinazione dal Covid 19 per prendere ulteriori provvedimenti.