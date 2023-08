Trans nuda si lancia dalla finestra del prete: l'estate folle del parroco tra sesso, droga e alcol

DESENZANO - Una trans che vola dalla finestra del sacerdote della Diocesi di Verona si aggiunge agli episodi che coinvolgono il prete del Basso Garda, già denunciato per vicende legate a droga, sesso e minacce. Dalla sua abitazione di Desenzano, infatti, la scorsa notte una trans, dopo essersi spogliata, ha iniziato a minacciare di gettarsi dalla finestra.

All'arrivo dei pompieri si è gettata sul telo elastico per darsi alla fuga, ma è stata fermata e identificata.

I precedenti del prete

Il sacerdote era già stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dopo che le forze dell'ordine avevano rinvenuto in casa sua alcuni grammi di cocaina. E, prima ancora, era stato protagonista di altri fatti legati a siti di incontri, sesso e minacce. Un barista 31enne ha dichiarato di aver incontrato il prete tramite l'app Grindr usata dal parroco con falso nome. L'uomo ha sostenuto di non sapere che fosse un parroco e l'ha denunciato per presunti mancati pagamenti dopo aver intrattenuto prestazioni sessuali. Il prete lo avrebbe quindi minacciato con audio e messaggi minatori. Su tutta la vicenda, iniziata nel 2020, stanno indagano le forze dell'ordine dopo la denuncia e i racconti del 31enne.