Tir che trasporta carne si rovescia e travolge palo telefonico

VERONA - I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi poco dopo le 16 in via Provinciale Est a Buttapietra per un incidente stradale. A causa di una fuoriuscita autonoma, un autoarticolato che trasportava carne che si è rovesciato ed ha arrestato la sua corsa dopo aver travolto un palo telefonico. Il conducente, un autista di origine romena, ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato all'ospedale dal personale Suem118. L'intervento è durato circa due ore, compreso il tempo per il recupero con autogrù. Sul posto Carabinieri per rilievi e viabilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA