Verona. Tensioni in città per due manifestazioni contemporanee: pro Palestina e contro la caccia

VERONA - Momenti di tensione oggi, sabato 17 febbraio, a Verona per due manifestazioni contemporanee organizzate in città dagli animalisti contro la caccia - in concomitanza con l'evento Eos previsto il fiera - e una seconda pro Palestina.

Il corteo pro Palestina, un centinaio i presenti, partito come pacifico, si è animato una volta arrivato in via dell'Industria quando alcuni manifestanti, con bandiere e striscioni a favore di Gaza, hanno tentato di forzare il cordone di Polizia ed entrare in fiera dall'ingresso di Re Teodorico. Ci sono stati spintonamenti, grida e cori, contenuti dalle forze dell'ordine che si sono protratti fino all'ingresso Cangrande. Alla fine ai manifestanti è stato permesso di appendere uno striscione con scritto "No alla guerra, no alle armi".