Temptation Island 2023, provini per le coppie: i primi nomi. «Nel cast gli Oriele e i Donnalisi»

Temptation Island è pronto a tornare tra giugno e luglio ci sarà la messa in onda di uno dei programmi più seguiti di Mediaset e a breve, entro la fine di maggio, inizieranno le registrazioni delle puntate. In questi giorni sono aperti i casting per i tentatori e le coppie che prenderanno parte al reality e già spuntano i primi nomi.

Casting e conduttore

I casting sono ufficialmente aperti e le registrazioni in Sardegna prenderanno il via a fine maggio. Come di consueto, le puntate di Temptation Island verranno registrate in anticipo all'Is Morus Relais, il resort sardo situato a Santa Margherita di Pula. Alla conduzione è stato confermato Filippo Bisciglia che, tramite i social si è detto molto felice di poter tornare in tv.

Probabili coppie

Dal 9 marzo sono iniziati i provini e si stanno valutando le possibili coppie che potrebbero prendere parte al gioco per mettere alla prova i loro sentimenti. Spuntano però già i primi nomi di possibili coppie, si parla di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, coppie nate nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ex di Uomini e Donne si vocifera potrebbero invece comparire tra i tentatori o le tentatrici.