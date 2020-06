Sommacampagna. Fatto esplodere lo sportello bancomat del Banco BPM

SOMMACAMPAGNA (VERONA) - Tre individui con il volto coperto hanno fatto esplodere nella notte uno sportello bancomat della filiale del Banco BPM a Sommacampagna (Verona).



L'arrivo dei Carabinieri ha però impedito ai malviventi di portare a compimento il furto, costringendoli alla fuga. La deflagrazione ha causato ingenti danni non solo allo sportello Atm ma anche all'ufficio interno.



Sul posto sono intervenuti anche i militari della Sezione investigazioni scientifiche del Comando Provinciale di Verona, per eseguire i rilievi tecnici. Le indagini proseguiranno anche nei prossimi giorni attraverso la visione delle telecamere poste nel paese e in zone limitrofe al luogo dell'evento. © RIPRODUZIONE RISERVATA