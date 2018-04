I primi 65 anni di Sara Simeoni oltre l'asticella: la veronese che salì in cima al mondo

di Redazione Online

La veronesecompie oggi 65 anni: è stata campionessa olimpica e medaglia d'oro alle Olimpiadi (Mosca 1980) poi ancora primatista del mondo con la misura di 2,01 metri stabilita due volte nel 1978, anno in cui vinse anche il titolo europeo.GLI INIZI «Facevo danza a Verona, ma mi scartarono perché..... ero troppo alta e svettavo rispetto alle altre, non potevano tenermi» ricorda col suo eterno sorriso. I suoi genitori, che sovvenzionavano una, la portarono al campo. A fare di tutto. L’insegnante era un vigile urbano: lei corse, tirò, ma soprattutto saltò in alto.A 19 anni, a Monaco 1972, si piazzò sesta nell'alto con 1,85, migliorando di 5 cm il record italiano. “Mi accorsi che per me l’atletica era un gioco, ma che le altre avevano dietro preparazione specifica e programmi, allora tornai a casa con altri propositi. Mi dissi che con altri 3 cm sarei salita sul podio. Valeva la pena di fare sport seriamente. Ma naturalmente nel nostro paese mancavano strutture e mentalità. L’ambiente era tradizionale e maschilista: prima venivano gli uomini, gli atleti, le loro necessità, poi, se c’era spazio, toccava a noi”.Nel 1978 a Brescia portò il record del mondo a 2,01, nessuna si era mai arrampicata così tanto in cielo. Sara, un’italiana, non una tedesca. Una che per allenarsi doveva aspettare che la squadra difinisse i propri allenamenti.FAMIGLIA... ALTA - Sara è sposata con il... collega, poi suo allenatore,(salernitano di 70 anni), bronzo agli Europei del 1969 (2,17, stessa misura degli atleti che lo precedettero). Hanno un figlio, Roberto nato a Verona 27 anni fa che nel settembre 2008 ha vinto l’oro nel salto in alto alle finali dei