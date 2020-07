Precipita dalla Rocca del Garda: gli amici danno l'allarme alle 4.30 di mattina

Alle 4.30 la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Verona a seguito della segnalazione di un gruppo di ragazzi, il cui amico, un ventenne di Bergamo, era precipitato dalla Rocca del Garda, sul versante che guarda Bardolino.



Il giovane era sparito alla loro vista, ma rispondeva che stava bene e non si era fatto niente. Un soccorritore di Affi si è portato sul posto, dove si trovavano già i Vigili del fuoco, mentre un squadra si portava sul posto, e dopo aver attrezzato una sosta per il recupero per contrappeso ha calato un vigile che ha imbragato il ragazzo.



Assieme al resto dei soccorritori il giovane, che era caduto per una decina di metri senza fortunatamente riportate conseguenze, è stato riportato su. Sul posto anche i Carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA