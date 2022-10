Verona. Banchi in piazza Erbe aperti oltre l'orario di chiusura: scattano le multe e la sospensione dell'attività

VERONA - Quattro banchi della centralissima piazza Erbe, a Verona, sono stati sanzionati e dovranno restare chiusi per un intero fine settimana perché non hanno rispettato l'orario di chiusura alle ore 20 previsto dall'ordinanza del sindaco in vigore dal 2014.

Le pattuglie della polizia locale sono intervenute in seguito alle segnalazioni pervenute al Comando, i controlli - anche con l'ausilio della videosorveglianza - hanno appurato che l'attività abusiva proseguiva anche quasi fino a due ore dopo, con una concorrenza sleale rispetto alla maggioranza dei commercianti della piazza, rispettosi degli orari. Oltre alle sanzioni amministrative, sono scattati i provvedimenti di sospensione delle attività che possono andare da due a sette giorni con obbligo di un fine settimana. A dover chiudere il fine-settimana del 19-20 novembre saranno 4 attività della piazza, mentre altri verbali sono in corso di notifica.