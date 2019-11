Uccide il padre 80enne a coltellate e poi cerca di togliersi la vita​. Trovati dalla colf

VERONA - Ha ucciso il padre 80enne a coltellate e poi ha cercato di togliersi la vita. È successo questa mattina a Verona. Il parricida, Rudy Paugger, 49 anni,è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale di Borgo Trento. A trovarlo in bagno di sangue, nell'abitazione di via San Nazzaro a Veronetta, la donna delle pulizie che ha allertato il 118 ed il 113.



Secondo quanto riferito dagli investigatori della Squadra mobile della Questura scaligera l'uomo avrebbe ucciso il padre Walter Paugger che era malato da tempo e costretto su una sedia a rotelle. Una tragedia famigliare inspiegabile, perché i due vivevano assieme da tempo e non avevano problemi economici nonostante il figlio avesse perso da poco il lavoro.

