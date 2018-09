Gardaland diventa... bavarese: 16 giorni di attrazioni a tema "Oktoberfest"

PESCHIERA (Vr) - E' ormai tradizione l'Oktoberfest di Gardaland, kermesse dedicata alle specialità eno-gastronomiche bavaresi per il quarto anno consecutivo. Dal 15 al 30 settembre, grazie ad una tematizzazione e all’offerta culinaria in linea con l’evento, si potrà vivere l’allegria di una delle feste più popolari d’Europa senza rinunciare alle attrazioni del Parco.



E per i più... intraprendenti nella prima giornata di apertura - il 15 - una sorpresa: se si recheranno al Parco indossando un costume tipico bavarese, potranno accedere al prezzo speciale di 15 euro.



Per sedici giorni il Parco si trasformerà grazie agli addobbi ad hoc e alle scenografie, tra le quali 2.200 fusti di birra e giganteschi boccali alti oltre 5 metri che decoreranno le vie insieme a svolazzanti bandiere e colorati drappi. Centro di questa grande festa sarà piazza Valle dei Re, allestita per richiamare in modo fedele i ricchi padiglioni della festa bavarese; oltre 1.000 i posti a sedere consentiranno agli ospiti di gustare piatti tipici di ottima qualità: dai bretzel bavaresi allo speck con grana e cetriolini, dallo stinco di maiale alla salsiccia di Norimberga e ai fusi di pollo, dai crauti alle patatine fritte! Immancabile, poi, la birra da sorseggiare in uno dei tanti punti di spillatura presenti nel Parco.



Come in ogni edizione, nel Parco saranno proposte le animazioni a tema che avranno inizio sin dall’apertura dei cancelli di ingresso col Welcome Show alle 09.55: otto ballerini in splendidi costumi bavaresi accoglieranno gli ospiti rendendoli subito parte della divertente atmosfera. La Kapuziner Bier Band allieterà l’area Camelot durante la mattina e si esibirà sul palco in Piazza Valle dei Re durante l’ora di pranzo. A fare capolino tra gli ospiti, pronto a farsi ammirare e fotografare, ci sarà anche un Prezzemolo nel tipico costume bavarese.

Quest’anno, per aumentare il coinvolgimento dei fan sui social - informa il Parco - a Gardaland Oktoberfest saranno presenti alcune food blogger italiane, che avranno modo di gustare i piatti tipici bavaresi e condividerli con tutti i loro followers a suon di post e stories. In esclusiva per loro sarà previsto un momento di degustazione birre, reso unico da storie e aneddoti tipici della Baviera raccontati dal preparatissimo staff della ristorazione. Per rimanere sempre aggiornati gli Ospiti potranno utilizzare l’hashtag #GardalandOktoberfest. E per chi desidera prolungare il divertimento soggiornando negli hotel di Gardaland Resort, Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel propongono interessanti offerte per pernottamenti dal 15 al 30 settembre

Prezzi speciali anche al Gardaland Hotel.

