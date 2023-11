Halloween particolare a Negrar: uomo completamente ubriaco vuole entrare nel bar con lo scooter. Poi picchia il medico: arrestato

NEGRAR (VERONA) - Una serata di Halloween tranquilla per un bar di Negrar di Valpolicella, fino a quando un 43enne del posto, già noto alle forze dell’ordine e totalmente ubriaco, ha cominciato a pretendere di entrare nel locale col proprio scooter.

Dopo le chiare resistenze del gestore e di alcuni avventori, l'uomo ha iniziato a inveire contro gli stessi tanto che hanno dovuto richiedere l’intervento dei carabinieri. Al loro arrivo e dopo la sua identificazione, tuttavia, il 43enne non si è arreso: ha iniziato ad inveire e minacciare di morte i militari, opponendo una decisa resistenza.

Nonostante tutto, i carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e a richiedere anche l’intervento dei sanitari, per una immediata assistenza, per poi condurlo presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Negrar. Ma una volta arrivato, l'uomo, ancora sotto i fumi dell’alcool, ha continuato a minacciare e insultare i militari e non solo: si è scagliato anche contro i sanitari, tanto da colpire con un calcio il medico che lo stava medicando.

Il 43enne è stato così arrestato per i reati di oltraggio, minaccia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e, data comunicazione alla Autorità Giudiziaria di Verona, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida.

Nella mattinata odierna, il Giudice del Tribunale di Verona, dopo aver convalidato l’arresto, a carico dell’indagato ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana presso la Stazione Carabinieri di Negrar, fissando l’udienza dibattimentale per il prossimo 13 dicembre.