Mezza maratona "Giulietta e Romeo", il Covid fa slittare l'evento: da San Valentino al 1. Maggio

VERONA - Rinvio causa Covid per i runners: a causa del nuovo aumento dei contagi, gli organizzatori della mezza maratona Giulietta e Romeo, in programma per il 13 febbraio a Verona, hanno deciso di spostarla al 1 maggio.

Erano 8mila i partecipanti attesi: tutti restano iscritti per domenica 1. maggio. «Qualora qualcuno fosse impossibilitato a partecipare nella nuova data - spiegano gli organizzatori, - l’organizzazione dà la possibilità di spostare la propria iscrizione a domenica 12 febbraio 2023, sempre in maniera gratuita»

Le iscrizioni restano aperte e la quota è di 38 euro.