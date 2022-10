Lorenzo Fontana verso la Presidenza della Camera, chi è l'ex ministro fedelissimo di Matteo Salvini

Potrebbe essere Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega e più volte ministro, il futuro presidente della Camera. Il nome di Fontana, fedelissimo di Matteo Salvini spunta così nella rosa dei possibili candidati alla quarta carica dello stato nelle ore in cui la coalizione di centrodestra sembra attraversata da incertezze. Quasi a voler dare un segnale di compattezza e unità dopo la dibattuta elezione di Ignazio La Russa senza l'appoggio di Forza Italia.

Lorenzo Fontana chi è

Veronese doc e tifoso dell'Hellas Verona, 42 anni, Fontana è vicesegretario federale della Lega dal 26 febbraio 2016 e deputato per la Lega dal 2018. Conservatore e fortemente cattolico è stato tra i fondatori del congresso mondiale della famiglia e più volte contestato da femministe e comunità arcobaleno.

Laureato in scienze politiche presso l’Università degli Studi di Padova e in Storia all’Università Europea di Roma, Fontana a soli 22 anni esordisce in politica come consigliere comunale a Verona, città natale in cui dal 2017 al 2018 ricoprire la carica di vicesindaco. Cresce politicamente nel partito di Matteo Salvini. Nel contesto europeo avvicina la Lega al Front National di Marine Le Pen ed esprime ammirazione anche per l'ungherese Viktor Orban.

Ministro della Famiglia e Ministro degli Affari Europei

Eurodeputato con la Lega per due mandati, dal 2009 al 2018 anno in cui ha raggiunto Salvini a Roma per entrare nel governo gialloverde e nel corso della sua esperienza politica ha ricoperto diversi incarichi istituzionali. È stato ministro della famiglia dal 1º giugno 2018 al 10 luglio 2019 e, nel governo Conte I, e successivamente ministro per gli Affari Europei (dal 10 luglio al 5 settembre 2019). Il 29 marzo 2019 è stato nominato anche vicepresidente della camera.

