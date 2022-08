Lavoratori non in regola, controlli a tappeto nelle aziende agricole della provincia veronese

VERONA - La task force per la vigilanza nel settore agricolo dell'Ispettorato del lavoro ha sottoposto a controllo aziende di diverse dimensioni, ubicate in vari comuni della provincia di Verona. L'attività ispettiva ha riguardato, in particolare, 9 aziende agricole: 4 sono risultate irregolari e nei loro confronti è stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività (in 3 casi per lavoro nero e in uno per motivi di sicurezza sul luogo di lavoro).

Complessivamente gli interventi della task force veronese hanno condotto alla verifica di 78 posizioni lavorative: nel dettaglio, 10 italiani, 33 cittadini comunitari e 35 lavoratori di nazionalità extra-UE. Cinque lavoratori extra-Ue sono risultati privi del permesso di soggiorno.