Jaguar in fiamme nella notte. L'auto era parcheggiata quando è scoppiato l'incendio Foto

SAN BONIFACIO (VERONA) - Jaguar in fiamme nella notte. E' successo alle tre di notte del 7 febbraio in via Ambrosini a San Bonifacio, in provincia di Verona. L'auto era parcheggiata quando si è sviluppato l'incendio. I pompieri, partiti da Caldiero, con un mezzo e 5 uomini, giunti sul posto hanno operato utilizzando del liquido schiumogeno per spegnere le fiamme che avevano interessato parte del mezzo. Sul posto carabinieri della locale stazione per le indagini.