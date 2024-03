Scende dall'auto tra i caselli dell'A4, travolto e ucciso da un camion. Muore un uomo di 61 anni

VERONA - Tragico incidente questa mattina, all'alba, sull'autostrada A4 dove è morto un uomo di 61 anni, residente della Brianza, travolto e ucciso da un camion, guidato da un 42enne di Verona, tra i caselli di Seriate e Telgate, in provincia di Bergamo.

Cosa è successo

L'uomo di 61 anni, vittima dell'incidente, stava viaggiando su una Fiat Panda in direzione Venezia, quando tra i due caselli, ha deciso di fermarsi all'altezza di una piazzola di sosta. Non si sa se per un guasto alla macchina o per altri motivi. Ulteriori dettagli saranno infatti chiariti dagli agenti della Polstrada incaricati ad accertare la dinamica. Fermata quindi l'auto, il 61enne sarebbe sceso dal mezzo per incamminarsi lungo la carreggiata. Dopo poco però l'investimento da parte del camionista, 42enne veronese, che, complice anche il buio, non sarebbe riuscito a frenare in tempo da evitare l'impatto.