Mobilificio in fiamme nella notte, superlavoro per i vigili del fuoco

VERONA - Nella notte di capodanno appena trascorsa i vigili del fuoco hanno effettuato 22 interventi sul territorio scaligero. A partire dalle 20.00, del 31 dicembre, i pompieri sono stati impegnati per diversi incendi cassonetti, 12 nello specifico, oltre ad incidenti stradali con fuoriuscite autonome di vetture e soccorso a persone in casa. Tra gli interventi più rilevanti, questa mattina alle 4.32, un incendio che ha interessato il deposito di un mobilificio a Roverchiara in via Busse. Sul posto è giunto il personale di Legnago e Verona, oltre ai volontari di Bovolone, con 5 mezzi, tra cui un autoscala, e 15 uomini. Il lavoro, che è ancora in atto, ha permesso di evitare che le fiamme, partite da un area di circa 2000 mq adibita all'imballaggio dei mobili, si propagassero al vicino deposito di circa 3000 mq. Sul posto, attualmente, si sta operando per il minuto spegnimento del rogo e la messa in sicurezza dell'area.

APPROFONDIMENTI VIDEO L'incendio del mobilificio a Roverchiara (Verona) la notte di...