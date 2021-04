Auto prende fuoco davanti al condominio, l'incendio distrugge anche la vettura a fianco Foto

VERONA - Questa mattina, alle 9.35, squadre dei vigili del fuoco scaligere sono intervenuti, in via Mameli a Verona, per un furioso incendio che ha coinvolto 2 auto.

Il rogo, partito da una vettura, parcheggiata all'altezza del civico 138 della via, ha interessato anche l'auto che era parcheggiata davanti. Giunti sul posto, con 2 mezzi e 7 uomini, I pompieri hanno spento l'incendio, utilizzando anche liquido schiumogeno, successivamente hanno provveduto a effettuare una verifica nel vano scale del civico 138 che, a causa dell'incendio, risultava saturo di fumo. Due persone sono state accompagnate all'esterno degli appartamenti per bonificare i locali.



Controllate anche 2 attività commerciali adiacenti che hanno subito danni alle vetrate. Durante tutte le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza la via è rimasta chiusa al traffico. Disagi anche alla viabilità nella zona.