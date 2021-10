Incendio nella notte: distrutto un cantiere edile, indagine sulle cause

VERONA - Nella serata di ieri, 4 Ottobre, poco dopo le 20.10 squadre di vigili del fuoco sono intervenute in via Bionde a Verona per l'incendio a un cantiere edile. Ad andare a fuoco parte della struttura e del cappotto della palazzina in fase di ristrutturazione. I pompieri, giunti sul posto con 5 mezzi tra cui un'autoscala e 16 uomini hanno lavorato fino a notte inoltrata per domare le fiamme e mettere in sicurezza il cantiere.

Nessun operaio era presente sul posto al momento dell'incendio e non si sono registrati feriti. Sono in corso indagini da parte del personale investigativo dei vigili del fuoco per determinare le cause del rogo.