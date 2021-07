Camion doveva trasportare frutta e verdura, ma in realtà conteneva 24mila litri di gasolio

VERONA - I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Mantova hanno sequestrato 24mila litri di gasolio e un autoarticolato utilizzati in modo indebito. Il sequestro è avvenuto a seguito di un controllo, in prossimità del centro abitato del Comune di Roverbella (Mn), dell'autoarticolato adibito alla refrigerazione alimentare, all'interno del quale sono stati rinvenuti 24 contenitori di plastica (tank) - di capacità pari a 1.000 litri ciascuna - contenenti gasolio agricolo per complessivi 24.000 litri, prodotto trasportato senza alcuna idonea documentazione ma solo con un Ddt (Documento di trasporto) relativo a prodotti ortofrutticoli, documento che riportava peraltro l'attestazione di avvenuta consegna della merce al destinatario. I finanzieri mantovani, dopo aver effettuato il campionamento e l'identificazione dei prodotti, che consentivano di qualificare il prodotto quale "gasolio agricolo", hanno sequestrato d'iniziativa i contenitori.

Il trasportatore, titolare di una società di autotrasporti con sede in provincia di Verona, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per aver trasportato, senza la prescritta documentazione, 24.000 litri di gasolio ad uso agricolo. Il trasportatore aveva caricato il prodotto da un'azienda agricola non molto distante, per utilizzarlo in un uso non consentito, risparmiando sul costo del carburante. L'accisa sul gasolio agricolo, infatti, è più bassa di quella per autotrazione (circa 80% in meno), ma l'uso deve essere agricolo. Nei guai anche i titolari dell'azienda agricola denunciati per concorso nei suddetti reati, per aver ceduto l'imponente carico, per lo più in nero. Anche l'autoarticolato è stato sequestrato in quanto mezzo utilizzato per commettere il reato e, in ogni caso, non idoneo al trasporto di gasolio.