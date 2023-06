Futuro Hellas Verona. Tra Bocchetti e Zaffaroni spunta l'alternativa da Lecce: Marco Baroni

VERONA - Con la fresca separazione di Marco Baroni dal Lecce, c'è una nuova interessante occasione per il futuro prossimo della panchina dell'Hellas Verona. Il tecnico toscano infatti, oltre ad essersi dimostrato capace con una salvezza per nulla scontata alla guida dei salentini, conosce già l'ambiente veronese. ha giocato infatti due stagioni in B e una in A, e poi vice allenatore nella stagione 2002-2003 al fianco di Alberto Malesani.

A proposito di duo, Bocchetti è sotto contratto con l'Hellas fino a giugno 2027, mentre Zaffaroni è in scadenza.

Il primo però il prossimo mese si iscriverà al corso per prendere la licenza Uefa Pro, quindi la situazione non richiederà che ci sia un "tutor". Spetterebbe quindi alla società decidere se congedare il neotecnico per far spazio a Baroni o proporgli di rimanere alle sue spalle.