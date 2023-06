Diretta Spezia-Verona 0-0: Semplici sceglie Shomurodov con Nzola, Zaffaroni punta su Ngonge

Manca sempre meno allo spareggio salvezza tra lo Spezia e l'Hellas Verona. Dopo aver finito il campionato entrambe a quota 31 punti, liguri e veneti si giocano tutto al Mapei Stadium di Reggio Emilia: chi vince rimane in Serie A, chi perde sarà la terza retrocessa in Serie B. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, niente supplementari, si andrà direttamente ai calci di rigore.