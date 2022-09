Tosi: «Sono stato il più votato di Forza Italia. Salvini? Imita la Meloni, ma la gente sceglie l'orginale»

VERONA - «È una vittoria nettissima di Giorgia Meloni, questo è indiscutibile, e a farne le spese è stata la Lega. Forza Italia ha tenuto forse oltre le previsioni, pur perdendo rispetto alle politiche scorse, tanto è vero che è andata oltre alle aspettative. Io sono contento del mio risultato personale perchè a livello veneto è il migliore risultato il Veneto e uno dei migliori di Forza italia». Lo dichiara l'ex sindaco di Verona, Flavio Tosi, attualmente nelle fila azzurre. Alla domanda su che suggerimento darebbe al leader della Lega Salvini, replica: «lui segue la Giorgia ma la gente vuole l'originale, non la brutta copia, è sempre così. Cerca di fare un partito che assomiglia molto per gli slogan alla Giorgia , il partito del Nord, le partite Iva, la classe produttiva, questi però hanno votato Meloni». La Lega, conclude l'ex leghista, «deve tornare sul territorio perchè non è più il partito territoriale che era prima e le liste che ha formulato per le elezioni dimostrano proprio questo. I voti in più che ho portato a casa io in parte sono della Lega».