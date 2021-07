Verona, no al maxischermo in piazza Bra: timore di contagi e "tutela" dei bar

VERONA - Niente maxischermo in piazza Bra per la finale Inghilterra-Italia di Wembley. Il Comune non lo prevede perché, ha dichiarato il sindaco Sboarina, da una parte potrebbe provocare assembramenti e pericoli di contagio, e dall'altra "ruberebbe" clientela a bar e caffè del centro.

Si prevedono anche più controlli domenica, in occasione del match clou, perché i caroselli già visti dopo la partita vittoriosa con la Spagna sono stati pericolosi. Il prefetto Cafagna raccomanda di moderare la velocità, a tutela delle tantissime persone a piedi che si troveranno in città.