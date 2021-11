Fieracavalli edizione n. 123 al via: presenti tremila "purosangue" da tutto il mondo

VERONA - A Veronafiere la passione equestre torna protagonista e raddoppia: da domani, la 123.ma edizione di Fieracavalli va in scena per due fine settimana consecutivi, dal 4 al 7 e dal 12 al 14 novembre. Due weekend di nuovo in presenza del salone di riferimento per il mondo del cavallo, dedicati ad appassionati, sportivi, operatori del settore e famiglie. Nel quartiere fieristico veronese presenti 3.000 cavalli di 60 razze provenienti da tutto il mondo, 300 aziende espositrici da oltre 10 Paesi su 25 mila metri quadrati, con buyer in arrivo da 18 nazioni grazie ai programmi di incoming in collaborazione con Ice-Agenzia. E ancora 35 associazioni allevatoriali, oltre 200 eventi tra gare sportive, esibizioni e convegni, otto padiglioni e aree esterne da visitare e cinque campi di gara, a cui si aggiungono tre 'ring' per prove e riscaldamenti dei binomi.

L'inaugurazione è in programma domani - 4 novembre - alle ore 12: al taglio del nastro, con il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese, parteciperanno Francesco Battistoni, sottosegretario del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il sindaco di Verona Federico Sboarina, e Marco Di Paola, presidente della Fise-Federazione italiana sport equestri.