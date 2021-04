Soccorre l'amica, fattorino sfigurato al volto da una coltellata: 16enne arrestato

VERONA - È finito in manette il sedicenne responsabile dell’aggressione commessa sabato sera, in via Locchi. Il giovane, che con un coltello ha colpito in pieno volto un ragazzo di 21 anni, è accusato di lesioni gravissime, aggravate dai futili motivi alla base del gesto, nonché dal danno, con molta probabilità permanente, causato alla vittima. Quest’ultima, infatti, è stata raggiunta dal fendente che gli ha provocato uno squarcio nella parte sinistra del viso, dalla narice fino all’orecchio.

Gli agenti delle Volanti, intervenuti sul posto a seguito della segnalazione di alcuni passanti, sono riusciti, in brevissimo tempo, a rintracciare l’aggressore, già denunciato dalla Polizia per episodi della medesima natura, commessi nell’ultimo anno.

Le indagini hanno consentito di ricostruire la dinamica degli eventi: intorno alle 20,30, il sedicenne, in compagnia di un amico, avrebbe intercettato in via Locchi una coetanea con la quale si sarebbe intrattenuto per qualche istante. In quel momento, la vittima, che transitava in motorino in quella zona per effettuare delle consegne a domicilio, ha notato la ragazza, sua conoscente, discutere con i due giovani. Temendo fosse in difficoltà, il ventunenne si è fermato, offrendo il suo aiuto all’amica ma, nel giro di pochi attimi, è stato raggiunto dai due adolescenti, uno dei quali, con in mano un coltello, lo ha aggredito, colpendolo al volto.

La giovane vittima e la ragazza, paralizzata dall’accaduto e in evidente stato di shock, sono stati soccorsi da una coppia di passanti che hanno allertato il 118 e chiesto l’intervento della Polizia. Il responsabile è stato associato, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, al Centro provinciale di istruzione adulti di Treviso.