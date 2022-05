Donna incinta travolta da un'auto mentre attraversa sulle strisce: è grave

VERONA - È in gravi condizioni la donna incinta che questa mattina, 10 maggio, intorno alle 9.40, è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto in via Mantovana, nel quartiere di Santa Lucia a Verona. Secondo una prima ricostruzione, un'auto che viaggiava in direzione centro si è fermata per far passare la donna che, però, arrivata in mezzo alla strada sarebbe stata investita da un'altra vettura che viaggiava sulla corsia opposta. Soccorsa dagli operatori del 188 la donna è stata trasportata all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto la Polizia Locale.