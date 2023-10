'Ndranghetisca con l'indennità di disoccupazione: assolto Domenico Multari, detto Gheddafi

VERONA - Il Tribunale di Verona ha assolto, perché il fatto non sussiste, un referente della 'ndrangheta in provincia di Verona, Domenico Multari, 63 anni, dal reato di falso e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, per aver ottenuto l'indennità Naspi legata a un rapporto di lavoro con una società locale.

Lo riporta oggi il Corriere di Verona.