L'imprenditore mestrino si era rivolto a un killer per liberarsi dell'albanese traditore

MESTRE -, l'arrestato per i presunti rapporti con ilaffidava spesso dei lavoretti poco puliti a qualche malavitoso per risolvere le sue questioni personali. È quanto emerge dall'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Barbara Lancieri: stando alle indagini del Ros, infatti,Ma procediamo con ordine: Crosera, titolare di un cantiere nautico a Portegrandi, vende uno yacht (Terry) a un imprenditore friulano per due milioni di euro. L'acquirente però non è per nulla soddisfatto: appena varata, la poppa della barca si allaga completamente. Così, l'uomo fa causa a Crosera per 300mila euro. Mentre si trova ad Alghero, nel 2015, il tribunale di Sassari dispone una doppia perizia per il 13 e 14 aprile ed è qui che Crosera chiede a Multari di mandare due emissari per incendiarla. Dalla Calabria, così, partono Mario Falbo e Dante Attilio Mancuso. L'incendio, però, fallisce: i due provocano danni per 60 mila euro alla barca, ma non riescono a distruggerla.