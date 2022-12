Migliaia di Babbi Natale hanno riempito Verona per la Christmas run

VERONA - Migliaia di Babbi Natale hanno invaso Verona questa mattina, 18 dicembre. Sono stati tantissimi con vestito rosso, cappello con il pon pon e barba bianca che hanno riempito Piazza Bra e le vie del centro per partecipare alla Christmas Run "La marcia dei Babbi Natale" con partenza e arrivo proprio all'ombra dell'Arena. L'appuntamento ha visto i partecipanti impegnati in una corsa, o camminata, di 5 o 10 chilometri. Alla fine c'è stato anche il tradizionale brindisi benaugurante per le imminenti feste natalizie.