PADOVA - Ottocento Babbi e Babbe Natale si sono presentati ieri mattina alle 9.30 al via in piazzetta di Porta Portello per l'ormai tradizionale Corri con Babbo Natale la StraPadova, evento ludico-motorio di camminata e corsa su tre percorsi, rispettivamente di 4, 6 e 12 km organizzato dal Comune di Padova in collaborazione con il Centro Servizi Territoriale Fiasp di Padova, Padova Sport Club e Coni Provinciale.

L'EVENTO

L'undicesima edizione della manifestazione ha richiamato grandi e piccoli runner, e tante famiglie con al seguito anche gli amici a quattrozampe che hanno invaso le storiche vie e piazze cittadine con il tradizionale cappellino rosso e bianco o le corna da renna. L'evento ha una finalità solidale e l'intero ricavato viene devoluto alla associazione Aoi onlus che aiuta e sostiene i malati oncologici laringectomizzati e il Movimento per la vita che opera come promotore di iniziative per il sostegno e la difesa della vita dal suo concepimento all'epilogo naturale, organizzando numerose attività sul piano culturale, divulgativo ed informativo, anche in molte scuole padovane.

«Non abbiamo fatto ancora i calcoli precisi ma dovremmo aver raccolto sui 2000 euro dalla vendita di berrettini e maglia rossa con effigiato un Babo Natale che corre e il nome della kermesse - ha dichiarato Dario Vettorato, responsabile provinciale del Coni -, la maggior parte dei partecipanti era padovana però c'erano anche runner da fuori porta, ad esempio da Treviso. Siamo tutti volontari impegnati a realizzare questa iniziativa e dal palco ho ricordato la felice concomitanza con la giornata mondiale del volontariato tenutasi lunedì».



Presenti anche il presidente regionale del Coni Dino Ponchio e i due presidenti delle onlus beneficiarie, Marcello Vinci per il Movimento per la Vita e Tarcisio Nalesso per Associazione Oncologica Italiana. «Il tempo è stato clemente e questo ci ha aiutato - ha continuato lui - quando siamo arrivati alla partenza alle 7 a montare tutto c'era un grado per fortuna via via che le ore passavano la temperatura è ben aumentata. All'arrivo, sempre sotto lo stesso grande arco al Portello, abbiamo accolto i corridori e camminatori con tè caldo, cioccolata e panettone per rendere la festa ancora più bella».

L'ANIMAZIONE

L'animazione a cura di Radio Cafè e Cafè 24 ha portato un po' di allegria per tutta la durata della corsa il cui tragitto iniziale transitava per l'ospedale e via Gabelli, per poi dividersi a seconda della lunghezza stabilita. I tracciati più lunghi sono passati per via Battisti, San Francesco, Santa Caterina, il Santo, via Zabarella dove si ricongiungevano per arrivare tutti insieme in Piazza degli Eremitani dove è ospitato il villaggio di Babbo Natale e attraverso i Giardini dell'Arena e il ponte nuovo di Piazzale Boschetti lungo la passeggiata Miolati tornavano alla base.

«Dopo i tristi anni del Covid abbiamo notato che tutti sono arrivati con un bel sorriso e la voglia di ritrovarsi - Andrea Gusella della Fiasp, Federazione Italiana Amatori Sport Per Tutti - questa corsa vuole essere un'occasione per muoversi all'aria aperta, ma anche per socializzare e fare del bene. Direi che abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi». Tra le iscritte c'era anche chi era vestita in verde con il vero costume di Babbo Natale: «Ho voluto condividere questa aria natalizia con i miei compagni del gruppo podistico +Sport e Running indossando questo vestito che mi ha creato un'amica - ha confessato Diana, 43nne commessa padovana di un negozio di abbigliamento sportiva - cerchiamo sempre di esserci in marce come queste; oltre alla voglia di fare sport, ci unisce quella di stare insieme e condividere momenti spensierati facendo del bene. Tra i tanti selfie che ci siamo fatti c'è anche quello con il Sindaco Giordani che abbiamo trovato lungo il percorso e si è complimentato per la nostra partecipazione»