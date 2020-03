Fanno festa alla faccia dei divieti: 5 ragazzi scatta la seconda denuncia

VERONA - Già denunciati una settimana fa, cinque giovani amici veronesi sono stati nuovamente deferiti dopo essere stati trovati tutti assieme a fare bisboccia, bevendo e mangiando, disinteressandosi del disposizioni in relazione al Decreto emesso per il Coronavirus. Una pattuglia dei carabinieri li ha infatti sorpresi a festeggiare. I ragazzi, una volta identificati per essere denunciati ex art. 650 del codice penale si sono rivelati recidivi in quanto, l'11 marzo, erano stati trovati tutti insieme, sempre a bivaccare, in via dei Mutilati e per questo denunciati. © RIPRODUZIONE RISERVATA