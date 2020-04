Fermati per strada a Verona senza le mascherine, hanno aggredito gli agenti della Polizia locale di Verona facendoli finire al pronto soccorso. Due veronesi, un uomo di 37 anni e una donna di 38, dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e pagare entrambi una multa di 400 euro. La coppia, allo stop degli agenti, nonostante la presenza dei figli minori, si è prima rifiutata di fornire le generalità e poi si è scagliata contro la Polizia locale, aggredendo gli operatori che, per le lesioni riportate, sono finiti al pronto soccorso.

«I divieti dovuti all'emergenza sanitaria ci impongono sacrifici e tutti siamo messi a dura prova. Ma non ci sono giustificazioni sufficienti per quanto successo oggi - ha detto il sindaco di Verona Federico Sboarina -. A maggior ragione non può essere tollerata la reazione molesta avuta nei confronti dei nostri agenti, che facevano il proprio dovere nel far rispettare l'ordinanza regionale».