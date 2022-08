Poker del Bari al Bentegodi, l'Hellas Verona è fuori dalla Coppa

VERONA - Bari ammazza-venete: dopo aver rifilato un bel tris al Padova, i galletti mettono a segno addirittura un poker al Verona al Bentegodi e proseguono l'avventura in Coppa Italia. 1-4 il risultato finale. Eroe del match Walid Cheddira, autore di una tripletta. Ma è tutta la squadra di mister Mignani a fare un figurone contro un Hellas davvero inguardabile, slegato tra i reparti, distratto in difesa e senza mordente in fase offensiva. Un'autentica disfatta e, soprattutto, la sensazione che la differenza di categoria non si sia mai palesata. Tra una settimana al Bentegodi arriverà il Napoli, e per il Verona dovrà cambiare molto, forse troppo per quello visto nel match di Coppa. Merito anche di un Bari che, seppur subito sotto per il gol di Lasagna, ha saputo reggere molto bene il confronto e trovata la parità con Folorunsho ha dilagato, mettendo la freccia già al termine del primo tempo con il primo acuto di Cheddira, che nella ripresa ha maramaldeggiato mettendo a segno un rigore e il poker che ha sancito il dominio dei galletti di Puglia.