Cavallo cade nel fossato: recuperato con l'autogrù, era stremato

RONCA' - Cavallo cade in un fossato e occorre l'intervento dei Vigili del fuoco per tirarlo fuori. E' accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, 3 aprile, a Roncà in via Binelli. Dopo numerosi tentativi per far uscire l'animale dalla difficile situazione, il proprietario ha chiesto aiuto al 115. Una squadra dal distaccamento di Caldiero e una dalla sede centrale di Verona con l'autogru si sono recate sul luogo, percorrendo nell'ultima parte una strada bianca di campagna. Il cavallo, ormai stremato, è stato raggiunto ed imbragato mentre il suo padrone lo tranquillizzava; era ormai l'imbrunire quando è stato issato con la gru e portato al sicuro sul prato. Poco dopo il cavallo ha ripreso un pò le forze ed è ritornato felicemente verso casa solo con qualche lieve escoriazione. Ultimo aggiornamento: 22:14