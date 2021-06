Cade in acqua nell'Adige in centro a Verona e annega

VERONA - Cade in acqua e annega in centro città a Verona in Lungadige Re Teodorico: è morto così oggi, 17 giugno, verso le 12 un cittadino romeno di 62 anni. Alcuni amici lo hanno visto scendere l'argine fino al fiume e, non vedendolo più risalire, hanno avvisato i Carabinieri. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi ed in pochi minuti un gommone da rafting con quattro soccorritori dei Vigili del fuoco era in acqua per ricerca e soccorso; intanto alcune unità di Carabinieri e Polizia scrutavano il fiume dagli argini cittadini. Dopo un'ora il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto alle griglie della diga Santa Caterina, 4 km più a valle.