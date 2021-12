Ruba il monopattino al coetaneo, lo minaccia a scuola e gli causa fratture a omero e gomito: 17enne nei guai

BUSSOLENGO (VERONA) - I Carabinieri di Bussolengo (Verona) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per rapina e lesioni personali nei confronti di un 17enne veronese. I fatti risalgono alla serata dello scorso 16 ottobre quando, in una zona centrale del comune di Bussolengo, il minore si era avvicinato a un coetaneo e gli aveva chiesto di consegnargli il suo monopattino elettrico per farsi un giro. Al netto rifiuto, il 17enne ha reagito spingendo a terra il ragazzo per poi fuggire a bordo del monopattino. Il giovane derubato in seguito è riuscito a rintracciare il rapinatore venendo ripetutamente minacciato. A quel punto si è presentato con il padre dai Carabinieri per formalizzare la denuncia mostrando tuttavia di essere palesemente intimorito dalle minacce ricevute. Nel corso della denuncia il minore ha lamentato anche alcuni dolori causati dalla caduta pertanto è stato accompagnato in ospedale, dove gli sono diagnosticate fratture all'omero e al gomito. I Carabinieri hanno avviato le indagini durante le quali il rapinatore ha nuovamente minacciato la vittima, intimandogli all'uscita da scuola di ritirare la denuncia. Il 17enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica dei Minori di Venezia che ha richiesto e ottenuto dal Gip l'emissione della misura cautelare del collocamento in comunità dell'indagato.