Inconsueta Aida solo a pianoforte per lo sciopero dell'Orchestra della Fondazione Arena

VERONA - Un'Aida inconsueta per l'Arena, eseguita solo al pianoforte, dato lo sciopero che ha fatto astenere dal lavoro l'orchestra della Fondazione e metà circa del coro, ma che ha comunque incantato il pubblico. La replica della grandiosa opera verdiana era stata comunque confermata dall'Arena, nonostante lo sciopero annunciato per il 15 dalle sigle sindacali. Il pubblico così si è presentato sui gradoni dell'anfiteatro, ed ha potuto assistere ad un'Aida semplicemente suonata al pianoforte, «Le maestranze dell' Arena di Verona hanno ancora una volta incantato il pubblico presente in anfiteatro per la rappresentazione odierna di Aida che è andata in scena regolarmente - afferma una nota della Fondazione Arena - Gli spettatori hanno dimostrato piena solidarietà agli artisti ed alle maestranze impegnate per garantire lo svolgimento dello spettacolo, tributando appalusi alla fine di ogni quadro, dimostrano l'emozione che l'Arena sa regalare sempre».