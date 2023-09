Lavori per le Olimpiadi invernali all'Arena di Verona, stop eventi extra-lirica

VERONA - La giunta comunale di Verona ha deliberato di recedere dalla possibilità concessa a Fondazione Arena di organizzare eventi extra-lirica, esercitando una facoltà prevista dall'accordo stipulato nel 2013 tra il Ministero per i beni e le attività culturali, Fondazione e Comune, e dal contratto di concessione dell'Anfiteatro sottoscritto nel 2022. La revoca è stata motivata dalla necessità di mettere l'Arena a disposizione del Comitato Olimpico tra febbraio e marzo 2026, per lavori di riqualificazione in vista delle le cerimonie di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.

«Un'occasione unica per Verona - ha spiegato il sindaco Damiano Tommasi - di portata mediatica eccezionale, ma anche un impegno particolarmente arduo per il Comune e per la Società Infrastrutture Milano-Cortina 2026 Spa, soggetto attuatore del miglioramento dell'accessibilità dell'anfiteatro, che devono garantire l'esecuzione dei lavori entro e non oltre il 2025. Lavori che comportano una spesa di 15 milioni di euro.